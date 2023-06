Der SMI schliesst 0,43 Prozent im Minus auf 11'278,30 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vorfeld des am Abend anstehenden US-Zinsentscheid schwächer geschlossen. Nach einem leicht positiven Start bröckelte der Leitindex SMI im Tagesverlauf kontinuierlich ab. Die Mehrheit der Investoren erwartete, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert belassen wird. Die Frage sei aber bereits, was danach kommen werde, hiess es.

