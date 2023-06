Der Nationale Rat für Nüsse schätzt die Mandelproduktion für die Saison 2023 auf 120.633 Tonnen, nachdem es in der letzen Saison einen Rekordrückgang aufgrund des schlechten Wetters in den Produktionsgebieten gab. Bildquelle: Shutterstock.com Die Schätzung für diese Saison liegt 49 % über dem Durchschnitt der letzten drei Jahre, in denen eine neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...