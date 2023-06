Bereits seit 2015 arbeitet die EU-Kommission an dem Vorhaben zur Neufassung der europäischen Kontaminanten-Verordnung. Damit sollte der Verordnungstext klarer strukturiert und vor allem die hohe Anzahl an Fußnoten reduziert werden, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). Anfang Mai 2023 wurde nun die neue Kontaminanten-Verordnung (EU) 2023/915 veröffentlicht, die am...

Den vollständigen Artikel lesen ...