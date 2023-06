Jörg Angelé (BANTLEON): Anstieg des Composite-EMI führt in die Irre

13.06.2023 -

Der kräftige Anstieg des Composite-Einkaufsmanagerindex seit vergangenem Herbst hat bei vielen Prognostikern die Hoffnung auf einen Aufschwung in der Eurozone geschürt. Wir sind allerdings skeptisch. So geht der jüngste Anstieg ausschliesslich auf den Dienstleistungssektor zurück. Das verarbeitende Gewerbe steckt dagegen in einer Krise. Zudem geht die Verbesserung im Servicesektor nur auf eine Handvoll Branchen aus dem Bereich Tourismus zurück. Hier scheinen aber weniger eine überbordende Nachfrage, als vielmehr teils drastische Preiserhöhungen für gute Stimmung zu sorgen. Unserer Einschätzung nach gibt der Composite-EMI somit ein Fehlsignal in Sachen Konjunktur. Die Zeichen für die Eurozone stehen mithin nach wie vor auf Rezession und nicht auf Aufschwung.

Im Herbst 2022 schien eine Rezession in der Eurozone unausweichlich: Die Grosshandelspreise für Gas und Strom lagen teils 10-mal so hoch wie vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und es ging die Furcht vor einer Gasmangellage um. Die befürchtete Energiekrise blieb jedoch aus. Im Endeffekt schwächte sich die Konjunktur im Winterhalbjahr zwar merklich ab, zu einem Einbruch kam es aber nicht. Sowohl im Schlussquartal 2022 als auch im 1. Quartal 2023 ging das BIP um 0,1% gegenüber dem Vorquartal zurück.

Angesichts der seit Herbst massiv gesunkenen Energiepreise in Kombination mit den Corona-Nachholeffekten sowie der Entspannung bei den globalen Lieferketten geht die Mehrheit der Prognostiker nun davon aus, dass die Eurozone wirtschaftlich das Schlimmste hinter sich hat. Viele erwarten sogar einen Aufschwung. Die Mehrzahl der von Bloomberg befragten Analysten rechnet für die kommenden Quartale beispielsweise mit Zuwachsraten von 0,2%. Noch optimistischer sind die EZB und die EU-Kommission. Beide Institutionen haben ihre BIP-Prognose für das laufende Jahr zuletzt nach oben revidiert und unterstellen BIP-Zuwachsraten von 0,3% bis 0,4% pro Quartal (vgl. Abbildung 1).

Diese Zuversicht wird nicht zuletzt durch die Entwicklung des Composite-Einkaufsmanagerindex (EMI) gestützt (vgl. Abbildung 2). Ein Indikator, der in der Vergangenheit recht zuverlässig die Entwicklung des BIP-Wachstums abgebildet hat. Bis April hatte das Konjunkturbarometer von seinem zyklischen Tiefstwert im Oktober 2022 (47,3 Punkte) um 6,8 auf 54,1 Punkte zugelegt. Im Mai gab es zwar auf 52,8 Punkte nach, in der Vergangenheit ging ein solcher Wert jedoch mit einem durchschnittlichen Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 0,4% gegenüber dem Vorquartal einher. Wir sind allerdings der Meinung, dass es dieses Mal anders kommt ...