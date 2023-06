Nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend ihre jüngsten Entscheidungen veröffentlicht hat, rückt nun im Tagesverlauf die EZB in den Fokus.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag die Wartehaltung fort. Nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend ihre jüngsten Entscheidungen veröffentlicht hat, rückt nun im Tagesverlauf die EZB in den Fokus. Die US-Währungshüter hatten am Vorabend wie erwartet eine Zinspause eingelegt. Allerdings haben sie noch zwei weitere mögliche Zinsschritte für den weiteren Jahresverlauf...

