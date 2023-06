Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hat den Bitcoin auf das tiefste Niveau seit rund drei Monaten gedrückt.Frankfurt - Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hat den Bitcoin auf das tiefste Niveau seit rund drei Monaten gedrückt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Donnerstag auf der Handelsplattform Bitfinex bis auf 24 882 Dollar ab. Auch andere bedeutende Digitalwährungen wie Ethereum, BNB oder XRP gerieten unter Druck. Bereits am Vortag hatte der Bitcoin mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...