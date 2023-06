Im Mai sind die Konsumausgaben in der Schweiz leicht gesunken. Unter Einbezug der Teuerung wäre es somit zu einem markanten Rückgang gekommen.Bern - Im Mai sind die Konsumausgaben in der Schweiz leicht gesunken. Unter Einbezug der Teuerung wäre es somit zu einem markanten Rückgang gekommen. Der von der Postfinance mittels Kartenzahlungen der Kundschaft berechnete Konsumindikator ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozent gesunken, wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte. In den Vormonaten hatten die Konsumausgaben im...

Den vollständigen Artikel lesen ...