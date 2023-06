Deutsche Post: Paketmenge soll wieder wachsen - Aktie mit Kaufsignal!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: DPW ISIN: DE0005552004



Rückblick: Die Deutsche Post stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Das breite Portfolio umfasst die Bereiche Transportmanagement, Lagerhaltung und Lösungen für internationales Logistikmanagement, welche auf die Bedürfnisse der weltweiten Kunden in allen strategischen Industriesektoren zugeschnitten sind. Die Post-Aktie konnte sich in diesem Jahr nicht zuletzt wegen der Wiedereröffnung Chinas erholen. Der Rücksetzer aufgrund der Dividendenzahlung im Mai konnte nun wieder aufgeholt werden. Die Aktie ist gerade dabei den Widerstand bei rund 44 Euro zu überwinden.

Meinung: Im vergangenen Jahr sind aufgrund der Inflation und den guten Geschäften während der Corona-Pandemie in Deutschland rund 8 % weniger Pakete verschickt worden als 2021. In diesem Jahr rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik wieder mit einem leichten Wachstum, weil viele Beschäftigte nach hohen Tarifabschlüssen wieder mehr Geld in der Tasche haben und damit den Konsum antreiben könnten. Charttechnisch hat die Aktie gerade ein Kaufsignal getriggert. Bei weiterer Stärke könnte man dem Deutsche Post-Papier prozyklisch folgen.

Chart vom 15.06 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 43.89 EUR



Setup: Bei einem nachhaltigen Breakout über 44 EUR ließe sich eine Long-Position in der Post-Aktie eröffnen. Nach dem Entry könnte man den Trade unterhalb des EMA-50 absichern. Aggressivere Trader wählen das Niveau unterhalb der Ausbruchskerze.

Meine Meinung zu Deutsche Post ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in DPW



