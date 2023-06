Nach starker erster Wochenhälfte haben am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag Gewinnmitnahmen eingesetzt.Paris / London - Nach starker erster Wochenhälfte haben am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag Gewinnmitnahmen eingesetzt. Bevor die Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag ihre Leitzinsentscheidung verkündet, gab der EuroStoxx 50 0,4 Prozent nach auf 4357 Punkte. Tags zuvor war er bis auf 4385 Punkte geklettert und dem Jahreshoch von 4412 Punkten wieder sehr nahegekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...