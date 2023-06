Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie formen die beiden Unternehmen von nun an eine dauerhafte Partnerschaft.Röttenbach - Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie formen die Kingline Group aus Erlangen und eines der renommiertesten Modelabel Deutschlands, die van Laack GmbH, mit Sitz in Mönchengladbach, von nun an eine dauerhafte Partnerschaft. In der nun beginnenden, vertieften Kooperation wollen sie gemeinsam auf dem Gebiet der medizinischen Arbeitskleidung weiterwachsen.

