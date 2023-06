Die Anlage soll in der Lausitz entstehen. Die Leag will an ihren Kraftwerks-Standorten Batteriespeicher mit einer Kapazität von zwei bis drei Gigawattstunden aufbauen.Die Leag will zusammen mit dem US-amerikanischen Hersteller von Speichersystemen ESS am Kraftwerksstandort Boxberg in der Lausitz eine Eisen-Redox-Flow-Batterie mit einer Leistung von 50 Megawatt und einer Kapazität von 500 Megawattstunden installieren. Die von ESS entwickelte Technologie wird derzeit im US-Bundesstaat Oregon getestet. Der Kooperationsvertrag wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres unterzeichnet, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...