Wir hatten dieses Comeback vor einigen Wochen um 5,80 € nach der großen Kapitalerhöhung neu ins Spiel genommen. Dem folgte diese Woche die Hochstufung der DT. BANK mit Zielrichtung 9,80 €, was nachvollziehbar ist und was TUI mit den Zahlen zum dritten Quartal belegen wird. Dazu kommt ein neuer Aspekt: Alexey Mordashovs Anteil wurde im Zuge der Kapitalerhöhung von 30,9 % auf 10,9 % verwässert. Dieses Paket steht zur Disposition und Mordashov ist in seinen Rechten komplett blockiert. Somit deutet sich ein neuer, stabiler Ankeraktionär für TUI an. Es wäre der nächste Baustein des TUI-Comebacks.