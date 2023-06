Der ukrainische Präsident hat das Schweizer Parlament an die Bitte seines Landes um Waffen erinnert. Die Ukraine benötige Waffen, um wieder ein Boden des Friedens zu werden.Bern - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat das Schweizer Parlament an die Bitte seines Landes um Waffen erinnert. Die Ukraine benötige Waffen, um wieder ein Boden des Friedens zu werden. Selenskyj dankte in seiner Ansprache im Nationalratssaal für jedes Sanktionspaket, die Vermögenssperren und für jede Waffeneinheit, die seinem Land helfe, sich vom Terror zu befreien.

