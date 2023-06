Teilen: Die US-Einzelhandelsumsätze steigen im Mai um 0,3 %, ohne Auto um 0,4 %. - Der Bericht übertrifft die Erwartungen - Der US-Dollar gibt nach den Daten leicht nach, der DXY rutscht unter 103,00 - Die vom US Census Bureau veröffentlichten Daten zeigten am Donnerstag, dass die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten im Mai um 0,3% ...

