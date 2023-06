Teilen: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA bleiben bei 262.000, dem höchsten Stand seit Oktober 2021 - US-Folgeanträge steigen in der Woche zum 3. Juni stärker als erwartet. - Der US Dollar schwächt sich nach den US Wirtschaftsdaten ab. - In der Woche zum 10. Juni beliefen sich die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ...

