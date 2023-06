Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag zunächst Gewinne verbucht. Diese blieben nach einer Reihe durchwachsener heimischer Konjunkturdaten sowie der Zinserhöhung der EZB aber überschaubar.New York - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag zunächst Gewinne verbucht. Diese blieben nach einer Reihe durchwachsener heimischer Konjunkturdaten sowie der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) aber überschaubar. Am besten schlug sich in der ersten Handelsstunde der Dow Jones Industrial: Nach dem gestrigen Rücksetzer knüpfte er mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 34'161,70...

Den vollständigen Artikel lesen ...