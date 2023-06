Die Erholung in der Schweizer Hotellerie setzt sich fort. Die Anzahl der Übernachtungen lag auch im Mai über dem Vorjahresmonat.Neuenburg - Die Erholung in der Schweizer Hotellerie setzt sich fort. Die Anzahl der Übernachtungen lag auch im Mai über dem Vorjahresmonat. Die Zahl der Logiernächte stieg einer ersten Schätzung zufolge um 12,2 Prozent, wie das Bundesamts für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Weiterhin ist die Erholung von der Rückkehr der ausländischen Gäste getrieben. Hier gab es einen Zuwachs von satten...

Den vollständigen Artikel lesen ...