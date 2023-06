Gestützt durch die Zinserhöhungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Euro am Donnerstag gegenüber dem Dollar gestiegen.Frankfurt - Gestützt durch die Zinserhöhungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Euro am Donnerstag über 1,09 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0915 Dollar. Am Morgen hatte der Euro nur knapp über 1,08 Dollar notiert. Der Euro erreichte so den höchsten Stand seit rund einem Monat. Das Euro-Franken-Währungspaar regiert hingegen kaum auf die erneute...

Den vollständigen Artikel lesen ...