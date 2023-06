SAN ANTONIO, June 15, 2023® (NASDAQ: RXT) - ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute seine Teilnahme am Texas Digital Government Summit 2023 bekannt, der am 29. Juni in Austin, Texas, stattfindet.



Der Texas Digital Government Summit ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, bei der Technologieführer von nationalen und lokalen Behörden sowie Branchenexperten zusammenkommen, um bewährte Verfahren auszutauschen, neue Trends zu erkunden und die Herausforderungen und Chancen zu erörtern, denen sich der öffentliche Sektor im heutigen digitalen Zeitalter gegenübersieht.

Als zuverlässiger Partner zahlreicher Behörden unterstützt Rackspace Technology Organisationen in Texas und darüber hinaus dabei, die Komplexität moderner Technologie zu bewältigen und innovative Lösungen bereitzustellen, die den Bürgerservice verbessern und die betriebliche Effizienz steigern.

"Unser Team freut sich auf die Teilnahme am Texas Digital Government Summit und darüber, sich mit Kollegen aus dem öffentlichen Sektor über die neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen Cloud Computing, Cybersicherheit und digitale Transformation auszutauschen", so Rick Rosenburg, Vice President von Rackspace Technology-Government Solutions. "Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen und unsere Erkenntnisse weiterzugeben, um Behörden bei der Nutzung von Technologie zur Erreichung ihrer erfolgsentscheidenden Ziele zu unterstützen."

Auf der Veranstaltung wird Rackspace Technology sein umfassendes Portfolio an Managed Cloud Services vorstellen, darunter Multi-Cloud-Management, Sicherheit und Compliance, Anwendungsmodernisierung und Datenanalyse. Das Expertenteam des Unternehmens wird zudem zur Verfügung stehen, um zu erörtern, wie Rackspace Technology Regierungsbehörden dabei helfen kann, ihre Ziele durch maßgeschneiderte Lösungen und erstklassigen Support zu erreichen.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten und sich für den Texas Digital Government Summit 2023 anzumelden.

Über Rackspace Technology

