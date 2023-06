Brandenburg (ots) -Brandenburg soll nach Informationen von rbb24 Recherche und mdr in der engeren Auswahl für einen neuen Produktionsstandort des Rüstungskonzerns Rheinmetall sein. Rheinmetall wollte die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Man führe derzeit letzte Gespräche mit Entscheidungsträgern, hieß es auf Anfrage der beiden ARD-Sender. Das zuständige Wirtschaftsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Rheinmetall will an dem neuen Standort rund 100 Millionen Euro investieren und gut 500 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen profitiert von dem 100-Milliarden-Euro Sonderprogramm der Bundesregierung für die Bundeswehr. In diesem Zusammenhang sollen auch 35 Tarnkappenjets des Modells F-35A gekauft werden.Bereits im Februar dieses Jahres hatte Rheinmetall bekannt gegeben, dass es einen Kooperationsvertrag mit den US-amerikanischen Rüstungsfirmen Lockheed Martin und Northrop Grumman abgeschlossen habe. Zu dem Rüstungsgeschäft der Bundesregierung gehört auch, dass Teile der F-35-Jets in Deutschland gefertigt werden sollen. Konkret geht es jährlich um bis zu 400 Bauteile für den Mittelrumpf des Flugzeugs.Bislang war lediglich bekannt geworden, dass Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen als mögliche Standorte gehandelt wurden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war bereits im September 2022 bei seiner USA-Reise beim F-35-Hersteller Lockheed Martin vorstellig geworden, um für eine Industriekooperation und den Standort Brandenburg zu werben.Pressekontakt:rbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30350Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: rbb24recherche@rbb-online.deInternet: www.rbb24.deOriginal-Content von: rbb24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120400/5535438