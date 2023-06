FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach der zweiten Korrektur der Jahresziele innerhalb kurzer Zeit von 25 auf 21 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus reagierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Verständnis. "Das ohnehin vielteilige Kali-Preispuzzle ist in Extremphasen besonders komplex", schrieb er. Das mache eine Prognose für die Jahresziele sehr schwer. Dem trage der Düngerhersteller nun mit der Prognose eines "Mindest-Ebitda" anstatt einer konkreten "Landezone" für das operative Ergebnis Rechnung. Herlinghaus gibt sich zuversichtlich, dass K+S die angegebene Minimum-Marke deutlich übertreffen kann./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 17:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 17:24 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

