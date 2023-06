Der Hype um Nvidia flacht nicht ab. Auch nach dem fulminanten Kurssprung im Anschluss an den optimistischen Ausblick vor rund drei Wochen klettert die Aktie weiter von einem Hoch zum nächsten. Und angesichts des KI-Booms kann die Rally durchaus noch weitergehen, die Bank of America rät nach wie vor zum Kauf.Nvidia werde weiterhin Marktanteile gewinnen und sei bestens positioniert für den Megatrend Künstliche Intelligenz, so die Experten. Die Einstufung lautet deshalb weiterhin "Buy", das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...