EVR ermöglicht Herstellern die Änderung von Verhältniszahlen ohne Änderung der Ausrüstung

Graco Inc. (NYSE:GGG), ein marktführender Hersteller von Anlagen zur Flüssigkeitsverarbeitung, präsentiert das Electric Variable Ratio Metering System. Das EVR ist ab sofort kundenspezifisch anpassbar erhältlich und bietet Herstellern die Möglichkeit, das Verhältnis beim Mischen, Dosieren und Abgeben von Zweikomponentenmaterial (2K) zu ändern und das alles mit demselben Gerät.

