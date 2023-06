The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2023



ISIN Name

AU000000SCU9 STEMCELL UNITED LTD

CA27945P1053 EDEN EMPIRE INC.

CA28617B1013 ELECTROVAYA

CA56658A3029 MARGARET LAKE DIAMONDS

CA64051V4029 NEONMIND BIOSCIENCES INC.

ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

LU1829218319 MUL-LYX.EO F.R.N.UETF ACC

NO0011157232 PETRONOR E+P ASA NK 10

SE0000567729 SENSYS GATSO GR.AB SK-,10

US1031971096 BOXLIG.CORP CL.A DL-,0001

US64132K1025 NEUBASE THERAPEUT. DL-,01

