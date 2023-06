AFFALTERBACH/STUTTGART (IT-Times) - Mercedes-Benz hat mit dem Vision One-Eleven ein neues leistungsstarkes Elektro-Sportwagen-Konzept vorgestellt, das an den legendären C 111 erinnert. Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) präsentierte am 15. Juni 2023 den Vision One-Eleven, der auf den legendären...

Den vollständigen Artikel lesen ...