Das spanische Angebot an Zuckermelonen, sprich Gallia-, Cantaloupe- und Honigmelonen, aus dem Frühanbau ist in dieser Saison hoch. Aufgrund witterungsbedingt fehlender Nachfrage in Deutschland stauten sich die Mengen am Markt auf und drückten die Preise nach unten. Bildquelle: Shutterstock.com Der Absatz wird seit Wochen über eine außergewöhnlich hohe...

