Laut eines GAIN-Berichts von dem US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) wird die weltweite Tafeltraubenproduktion für 2022/23 voraussichtlich um 1,1 Millionen Tonnen auf 27,3 Millionen steigen und damit zum vierten Mal in Folge wachsen, da die günstigen Wachstumsbedingungen in China und der Türkei die Verluste in Chile und Indien mehr als ausgleichen. Bildquelle: Shutterstock.com...

