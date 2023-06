Bei einer feierlichen Zeremonie sind der ORION-Triebzug vorgestellt und die ersten sechs der insgesamt 37 zu beschaffenden Fahrzeuge offiziell in den Regelbetrieb überführt worden.Zermatt - Bei einer feierlichen Zeremonie sind der ORION-Triebzug vorgestellt und die ersten sechs der insgesamt 37 zu beschaffenden Fahrzeuge offiziell in den Regelbetrieb überführt worden. Mit 37 dreiteiligen Triebzügen und einem Investment von über 400 Millionen Franken handelt es sich um die grösste Beschaffung in der Geschichte der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn). Gefertigt werden die Züge...

Den vollständigen Artikel lesen ...