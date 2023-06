Nach dem Absturz vom Jahreshoch bei 121,30 USD auf bis zu 77,77 USD am 31. Mai gibt es einen schönen Aufwärtstrend, der am Mittwoch den Widerstandbereich erreichte. Nun dürfte spannend werden, ob Alibaba ISIN: US01609W1027 nachlegt und der Ausbruch über die Widerstandslinie gelingt. Im Moment sieht die Chance, dass der Ausbruch gelingt, nach unserer Meinung gut aus, aber es kommt auch auf das Börsenumfeld in den kommenden Tagen an. Das Handelsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...