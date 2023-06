"Wenn Güter und Arbeit global gehandelt werden, prallen zwangsläufig nicht nur Kulturen, sondern auch verschiedene Gesetzgebungen aufeinander, insbesondere was Menschenrechte und Umweltstandards betrifft."Die Globalisierung - nichts bringt mich so zuverlässig immer wieder zum Seufzen und argumentativ Ausholen, wie das aufgeladene Wort Globalisierung. Wir verdanken ihr viel, wir begrüssen den internationalen Austausch von Kultur und Gütern, wir freuen uns an exotischen Produkten und selbst der Riz Casimir, einst Inbegriff von Fernweh und Weltgewandtheit, ist inzwischen zu Schweizer Kulturgut...

