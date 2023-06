Die Commerzbank Aktie hat sich in den letzten Wochen klar oberhalb der 200-Tage-Linie halten können, obwohl diese zuletzt mehrfachen Tests ausgesetzt war. Das hat der DAX-Rückkehrer dem Indexkollegen Deutsche Bank voraus, deren Aktienkurs in diesen Tagen wiederholt an einem Ausbruch zurück über den viel beachteten gleitenden Durchschnitt gescheitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...