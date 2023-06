Die Aktie von ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen fünf Jahren 62 Prozent an Wert verloren. Doch steht man jetzt unter Umständen vielleicht besser da? Und lohnt sich hier jetzt ein Investment? Vorstandschef Bert Habets kündigt harte Personalschnitte an - und erwartet nach dem Tod von Silvio Berlusconi neue Dynamik im Aktionärskreis Bei der Senderkette ProSiebenSat.1 stehen mit der künftigen Fokussierung auf das Unterhaltungsgeschäft deutliche Personaleinschnitte ...

