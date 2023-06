Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale nimmt über eine Anleihe (ISIN US91911TAR41/ WKN A3LJYZ) frisches Kapital in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 6,125% erhalten, die Auszahlung erfolge halbjährlich, erstmalig am 12.12.2023. Das Fälligkeitsdatum sei der 12.06.2033. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. Von Fitch gebe es ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 15.06.2023) (16.06.2023/alc/n/a) ...

