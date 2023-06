GLENCORE hat die Eignergesellschaft der Cobar-Kupfermine im australischen Bundesstaat New South Wales an das texanische Unternehmen Metals Acquisition verkauft. Über den Tisch gingen dabei als Kaufpreis 775 Mio. $ in bar sowie 100 Mio. $ in Metals-Aktien. GLENCORE hält in der Folge 20,6 % an Metals Acquisition und wird das komplette von Cobar produzierte Kupferkonzentrat abnehmen. Der Aktie verleiht dies heute Aufwind. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

