Die Jahresrate ging von 7,0 Prozent im Vormonat auf 6,1 Prozent zurück. Das Inflationsgefälle im Euroraum bleibt allerdings hoch.Luxemburg - Die Inflation in der Eurozone ist im Mai spürbar gefallen. Die Jahresrate ging von 7,0 Prozent im Vormonat auf 6,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg auf Basis einer zweiten Schätzung bestätigte. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Februar 2022. Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise zweistellig gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...