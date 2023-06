Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 16. Juni wissen sollten: Der US-Dollar (USD) erlitt am Donnerstag starke Verluste gegenüber seinen Hauptkonkurrenten, wobei der US Dollar Index (DXY) bei 102,00 seinen schwächsten Stand seit über einem Monat erreichte. Der DXY konsolidiert seine wöchentlichen Verluste zu Beginn des Freitags, da die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...