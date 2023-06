Teilen: Der Silberpreis (XAG/USD) steigt in den üblichen ruhigen Stunden des asiatischen Handels am Freitag auf rund $23,90. Das helle Metall hat sich von seinem Monatstief am Vortag inmitten einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars deutlich erholt. Dies erlaubt es den Akteuren am Optionsmarkt, ihre bullishe Tendenz zum Ausdruck zu bringen und weitere ...

