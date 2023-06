"Alles hat seine Zeit", so steht es tatsächlich bereits in der Bibel geschrieben, genauer gesagt im Alten Testament, noch präziser im Buch Kohelet, Prediger 3,14. Bei den in dieser Woche erfolgten Leitzinsentscheiden von Fed (Mittwochabend) und EZB (Donnerstagmittag) dürfte der Satz aus der Heiligen Schrift im Hinterkopf des ein oder anderen Ratsmitglieds möglicherweise kurz herumgeschwirrt sein, denn nachdem die Inflationsrate in den USA zuletzt (= im Mai) auf 4% (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) gefallen war (April: 4,9%), legten die Währungshüter und -innen der US-Notenbank erstmals seit Frühjahr vergangenen Jahres beziehungsweise nach zehn Zinsanhebungen in Folge eine Pause ein. Die EZB sieht den Zeitpunkt für ein solches Aussetzen allerdings noch nicht gekommen: ...

