Dies betrifft sowohl die Auswahl der Startups als auch den Austausch innerhalb der Programme.Zürich - SpaceFounders und Beyond Gravity, das Raumfahrtunternehmen der RUAG, schliessen sich zusammen, um innovative Startups zu unterstützen. Beide Organisationen haben beschlossen, in Zukunft bei ihren Startup-Programmen zu kooperieren. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Startups als auch den Austausch innerhalb der Programme. SpaceFounders und Beyond Gravity bieten beide etablierte...

