Baden-Baden - Apache 207 steht mit seinem Album "Gartenstadt" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf Platz zwei landet Niall Horan mit seinem dritten Soloalbum "The Show". "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 10" klettert an die dritte Stelle. In den Single-Charts bleiben Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes mit "Friesenjung" auf Platz eins.



Apache 207 gelingen die meisten Platzierungen in den Top 5. Neben "Komet" (mit Udo Lindenberg), der sich seit 21 Wochen in den Single-Charts hält, stehen dort auch "Wenn das so bleibt", "Was weißt Du schon" und "Breaking Your Heart". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

