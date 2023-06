An den New Yorker Aktienmärkten gilt weiter ein gewisses Maß an "Risk-on" und die führenden Indizes legen zu. 30 Minuten vor dem Handelsstart gewinnt der Dow Jones 0,2 Prozent. Am Mittwoch hat die Notenbank Fed einen Zinspause eingelegt, jedoch weitere zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt. Aktuell hat es den Anschein, dass die Investoren den Themenblock Inflationsbekämpfung jedoch für abhandelt halten und verstärkt bereit sind, Risiken einzugehen. Alle aktuellen Entwicklung sehen Sie im Video.

