Die Börsenturbulenzen des letzten Jahres sind auch an der Suva nicht spurlos vorbeigegangen: Der Unfallversicherer rutschte als Folge in die roten Zahlen ab.Luzern - Die Börsenturbulenzen des letzten Jahres sind auch an der Suva nicht spurlos vorbeigegangen: Der Unfallversicherer rutschte als Folge in die roten Zahlen ab. Doch die Suva kann auf ein nach wie vor dickes Finanzpolster stützen und senkt in Zeiten, in welchen fast alles teurer wird, die Prämien ein weiteres Mal. «Wir blicken auf ein ausgesprochen schwieriges Anlagejahr 2022 zurück»...

Den vollständigen Artikel lesen ...