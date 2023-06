Der Dow Jones Industrial steigt in den ersten Handelsminuten um weitere 0,29 Prozent auf 34 506,53 Punkte und erreicht damit erneut ein Hoch seit Dezember.New York - Zum Wochenausklang haben sich die New Yorker Börsen am Freitag zunächst freundlich präsentiert. Der Dow Jones Industrial stieg in den ersten Handelsminuten um weitere 0,29 Prozent auf 34 506,53 Punkte und erreichte damit erneut ein Hoch seit Dezember. Damit zeichnet sich für den Leitindex ein Wochenplus von rund 1,8 Prozent ab. Den Rücksetzer vom Mittwoch - in Reaktion auf Signale der...

