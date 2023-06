GUANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Produzent XPeng hat den offiziellen Start des ADAS-Systems City NGP (Navigation Guided Pilot) in Beijing bekannt gegeben. XPeng Inc. (NYSE: XPEV, ISIN: US98422D1054, HKEX: 9868), chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, gab am 15. Juni 2023 bekannt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...