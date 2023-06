DJ PTA-Adhoc: Private Assets AG: Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, Formwechsel in Kommanditgesellschaft auf Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/16.06.2023/20:35) - Private Assets AG plant Dividendenausschüttung, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe von Gratisaktien sowie Formwechsel in Kommanditgesellschaft auf Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat der Private Assets AG haben heute beschlossen, der am 29. August 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, erstmals die Ausschüttung einer Dividende zu beschließen. Zudem soll eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:2 zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Ferner erwägt der Vorstand einen Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

Erstmalige Ausschüttung einer Dividende

Aufgrund des positiven Ergebnisses im Geschäftsjahr 2022 und der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung erstmals die Ausschüttung einer Dividende vorschlagen. Der im Geschäftsjahr 2022 erzielte Bilanzgewinn in Höhe von EUR 836.154,75 soll zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,23 je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet und im Übrigen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe von Gratisaktien

Weiterhin werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:2 zu beschließen. Die Ausgabe von Gratisaktien dient dazu, die Aktionäre am langfristigen Erfolg der Gesellschaft partizipieren zu lassen und zugleich die Liquidität der Aktie zu steigern und ihre Handelbarkeit zu erleichtern.

Die Kapitalerhöhung soll durch Umwandlung eines Betrags in Höhe von EUR 3.688.652,00 der Kapitalrücklage der Gesellschaft erfolgen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dadurch verdreifacht werden, also von EUR 1.844.326,00 um EUR 3.688.652,00 auf EUR 5.532.978,00 erhöht werden. Die 3.688.652 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien sollen an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 1:2 ausgegeben werden, so dass die Aktionäre für jede Aktie zwei neue Aktien zusätzlich erhalten. Eine Einlage seitens der Aktionäre ist dabei nicht zu leisten. Die neuen Aktien sind vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt. Infolge der Verdreifachung der Anzahl der Aktien an der Gesellschaft wird erwartet, dass sich der Börsenkurs entsprechend verringert.

Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien

Mit dem Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der SE & Co. KGaA soll die langfristig ausgerichtete Wachstumsstrategie weiter vorangetrieben werden. Der Formwechsel soll es der Gesellschaft ermöglichen, größtmögliche Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierung zukünftigen Wachstums zu gewinnen. Er schafft zugleich die strukturellen Voraussetzungen, um die im Wettbewerb erforderliche schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Organe der Gesellschaft langfristig zu erhalten. Als persönlich haftende Gesellschafterin der KGaA ist eine monistisch verfasste Europäische Aktiengesellschaft (SE) vorgesehen, die zukünftig die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen soll. Die Anteile an der persönlich haftenden Gesellschafterin sollen mehrheitlich von der Gesellschaft sowie daneben von der größten Aktionärin der Gesellschaft, der Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, gehalten werden.

Der Formwechsel lässt die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft unberührt. Die Aktionäre werden dieselbe Anzahl an Aktien an der KGaA halten wie vor dem Formwechsel an der Private Assets AG. Die Aktien der künftigen Private Assets SE & Co. KGaA werden, wie bisher die Aktien der Private Assets AG in den Börsenhandel im Freiverkehr einbezogen sein.

Für den Rechtsformwechsel ist eine Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich, über die im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 beschlossen werden soll. Zu dem Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung erstellt der Vorstand einen Formwechselbericht, der eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des Rechtsformwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre enthält und den Aktionären mit der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zugänglich gemacht wird.

