Wer immer noch glaubt, dass man nicht "dä Foifer und s'Weggli" haben kann, wird durch die Bauern eines Besseren belehrt. Mann kann beides und noch "äs Bhaltis obedruff" haben. @sbvWer wissen will, wie man erfolgreich lobbyiert und Gesetze ad absurdum führt, muss sich zwingend an den Bauern und deren Vertreter orientieren Aktuell haben sie es geschafft, eigene Beiträge zur Bekämpfung der Klimaerwärmung aus dem Landwirtschaftsgesetz rauszuhalten, sich jedoch beim Klima- und Innovationsgesetz in die erste Reihe der Zahlungsempfänger zu stellen.

