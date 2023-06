Hohenstein-Ernstthal (ots) -Nach dem Grand Prix ist vor dem Grand Prix: Der Vorverkauf für den LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2024 im Sommer des kommenden Jahres startet bereits an diesem Sonntag, 18. Juni, ab 16 Uhr. Tickets für das nächstjährige MotoGP-Event sind dann sowohl vor Ort am Sachsenring an den Tageskassen an der Goldbachstraße sowie online unter adac.de/motogp erhältlich. Die Ticketpreise in den verschiedenen attraktiven Ticketkategorien bleiben unverändert, Kinder unter 14 Jahren haben auch zukünftig in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt."Der Sachsenring lebt von seinen Fans und wir freuen uns, dass wir die Preise weiterhin stabil halten können. Das ist ein Dankeschön an unsere treuen Fans, die seit Jahren dafür sorgen, dass der Motorrad Grand Prix eines der größten und wichtigsten Sportereignisse in Deutschland ist", sagt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.Tickets gibt es bereits ab 29 Euro: Mit dem günstigen "Friday-for-all" Ticket haben Besucher am Freitag Zutritt zu allen Stehplatzbereich und allen verfügbaren Tribünenplätzen. Wer schnell ist, kann sich das "Flex-Ticket" sichern, das viel Abwechslung liefert: Damit haben Fans am Freitag freie Platzwahl, am Samstag einen Platz auf der Tribüne T13 in der Sachsenkurve und am Sonntag einen Platz auf der Tribüne T7 in der Abfahrt zur Karthalle. Das streng limitierte Ticket ist für 250 Euro erhältlich.Auch Familien profitieren: Kinder unter 14 Jahren haben gratis Zugang in die Stehplatzbereiche in Begleitung eines zahlende Erwachsenen. Beim Kindertribünenticket für Fans unter 14 Jahren gibt es im Vorverkauf 50 Prozent Rabatt für die Tribünen T2, T4, T7 und T13. Dieses Angebot gilt für die Ticket-Kategorien Platin (Drei-Tages-Ticket) und Gold (Samstag/Sonntag). Campern stehen ebenfalls wieder attraktive Möglichkeiten zur Verfügung: Für Wohnmobile werden am Sachsenring Camping Village hinter Tribüne T13 und am Wohnmobilstellplatz an Parkplatz P10 in der Goldbachstraße erneut Camping-Flächen geschaffen.Der LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2024 findet im Sommer des kommenden Jahres statt, der konkrete Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.Pressekontakt:Oliver RunschkeT +49 89 76 76 69 65E-Mail oliver.runschke@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5536661