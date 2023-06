Verbio Vereinigte Bioenergiein der Trading-Liste zu behalten, war eine gute Entscheidung. Die Aktie stieg weiter und es konnten in der Spitze 19,64 Prozent gemacht werden. Schafft Verbio den Widerstand bei 45,00 Euro, kann es bis auf 50,00 Euro weiter nach oben gehen, aber Sie wissen ja, Gewinne mitnehmen ist nie ein Fehler. Nur risikofreudige Trader bleiben dabei. Auf diesen Trading-Tipp hatten wir erst am 04. Juni hingewiesen und in unserer Stellungnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...