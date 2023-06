Für Airbus (WKN: 938914) und seine Aktionäre läuft es an den Börsen in jüngster Zeit wieder erfreulich gut. Immerhin knapp über +18% konnten die Papiere in den letzten sechs Monaten an Wert zulegen. Nun warten auf den Luftfahrtriesen eigenen Angaben zufolge neue Aufträge. Haben diese das Potenzial für weitere Kursgewinne? Airbus vorgestellt Airbus ist der gegenwärtig größte Flugzeughersteller der Welt. Der Konzern hat seine Zentrale im französischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...