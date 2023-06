In Peking sind am Sonntag die beiden Aussenminister Antony Blinken und Qin Gang zu mehreren Treffen zusammengetroffen.Peking - Nach monatelangem Streit mit schweren gegenseitigen Vorwürfen sind die beiden Grossmächte USA und China wieder direkt miteinander im Gespräch. In Peking kamen am Sonntag die beiden Aussenminister Antony Blinken und Qin Gang zu mehreren Treffen zusammen. Für den Top-Diplomaten von US-Präsident Joe Biden ist es der erste Besuch in China seit Beginn seiner Amtszeit vor mehr als zwei Jahren.

